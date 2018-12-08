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كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر (ديربي) عبر Bein Sport 1 HD | Bein match بين ماتش

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:28 م
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر (ديربي) عبر Bein Sport 1 HD | Bein match بين ماتش
بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر
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عمرو عادل
 
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر (ديربي) عبر Bein Sport 1 HD | Bein match بين ماتش
يستضيف تشيلسي منافسه مانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ويملك مانشستر سيتي 41 نقطة من 15 مباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يملك تشيلسي 31 نقطة في المركز الرابع.

وفاز مانشستر سيتي في 13 مباراة، مقابل تعادلين، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة المحلية، في حين فاز تشيلسي في 9 مباريات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق مانشستر سيتي الفوز 5 مرات، مقابل 3 انتصارات لتشيلسي، في حين انتهت مباراتين بالتعادل.

ولعب تشيلسي ومانشستر سيتي 42 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخهما، فاز تشيلسي 24 مرة، مقابل 11 فوزًا لمانشستر سيتي، في حين انتهت 7 مباريات بالتعادل.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر (ديربي) عبر Bein Sport 1 HD | Bein match بين ماتش

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