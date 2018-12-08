بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر (Man City vs Chelsea) | بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

يستضيف تشيلسي، مساء السبت، متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، في الجولة 16 من المسابقة، رغبة في إلحاق الخسارة الأولى بحامل اللقب، هذا الموسم.





وسيكون ملعب "ستامفورد بريدج" مسرحا لمواجهة مثيرة بين فريقين يتمتعان بأسلوب هجومي، من خلال التمريرة القصير والاستحواذ على الكرة.





ويلقي التقرير التالي الضوء على التشكيلة المثالية بين لاعبي الفريقين، حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي:





حراسة المرمى





إيدرسون (مانشستر سيتي): حافظ الحارس البرازيلي على نظافة شباكه في 8 مباريات هذا الموسم، ويقدم أداء ثابت المستوى، عكس حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الذي بدأ الموسم بشكل جيد، قبل أن يهتز في المباريات الأخيرة.





الدفاع





سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي): تواجد طبيعي للظهير الأيمن في البلوز ضمن التشكيلة المثالية، رغم أنه يتفوق بشكل بسيط على ظهير مانشستر سيتي كايل ووكر، بسبب تحلي الأول بواقعية أكبر في التقدم نحو الأمام، إضافة إلى دوره القيادي في الملعب.





إيميريك لابورت (مانشستر سيتي): واحد من أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يعتمد عليه مدربه جوسيب جوارديولا بشكل مكثف في التشكيلة الأساسية.





جون ستونز (مانشستر سيتي): تحسن مستواه بشكل لافت هذا الموسم، مستفيدا من مشاركته الناجحة مع المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم 2018، والسبب في تواجده بالتشكيلة المثالية، هو ضعف أداء مدافعي تشيلسي دافيد لويز وأنطونيو روديجير.





ماركوس ألونسو (تشيلسي): يقوم بدوره الهجومي جيدا، بيد أنه ليس بالمدافع الذي يمكن الاعتماد عليه كثيرا، ويبقى أفضل من فابيان ديلف الذي يحاول قدر الإمكان تعويض إصابة بينجامين ميندي في مانشستر سيتي.





خط الوسط

فرناندينيو (مانشستر سيتي): العمود الفقري لفريقه في وسط الملعب، ويحتل موقعا في التشكيلة المثالية بسبب تذبذب مستوى نجولو كانتي، بعد قدوم الإيطالي جورجينيو إلى تشيلسي.

دافيد سيلفا (مانشستر سيتي): صانع ألعاب ساحر يقوم بتعويض غياب زميله كيفن دي بروين على أكمل وجه، وسجل حتى الآن 5 أهداف أضاف إليها تمريرتين حاسمتين.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): استغل الدولي البرتغالي غياب المصاب دي بروين، ليقف إلى جانب الإسباني سيلفا في خط الوسط، علما بأنه ينتقل للجناح الأيمن بشكل سلس أيضا.

الهجوم

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي): أرقامه تتحدث عن نفسها، حيث سجل 8 أهداف، ويتحول بشكل بطيء إلى أقوى سلاح هجومي في تشكيلة السيتيزينز.

إيدين هازارد (تشيلسي): اللاعب الأكثر إمتاعا في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، يتواجد على الجناح الأيسر لكنه يتحول للعب داخل منطقة الجزاء، أحرز حتى الآن 7 أهداف في المسابقة.

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي): سجل حتى الآن 8 أهداف في الدوري، ووجوده منطقي في التشكيلة المثالية بسبب تذبذب مستوى مهاجمي تشيلسي ألفارو موراتا وأوليفيه جيرو.