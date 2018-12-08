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المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الشباب وريادة الأعمال قاطرة النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:23 م
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الشباب وريادة الأعمال قاطرة النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية
السفير بسام راضى
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شرم الشيخ _ أحمد الشيخ
 
قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  منتدي افريقيا الذي يعقد  اليوم جلسة خاصة بريادة الأعمال وهو موضوع شديد الاهمية يلقى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واوضح راضي في تصريحات صحفية على هامش منتدى افريقيا ٢٠١٨ المنعقد اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، أن ريادة الأعمال والشباب هما قاطرة النمو للاقصاد المصري واقتصاد القارة الأفريقية ككل.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سيلقى كلمة خلال الجلسة توضح استراتيجية مصر الواضحة فى مجال ريادة الأعمال خصوصا أن مصر ستبدأ فترة رئاستها  للاتحاد الافريقي خلال شهرين من الأن.

وأكد على الاهتمام المصري بافريقيا بشكل عام بما يعود بالفائدة الاقتصادية على شعوب القارة موضحا أن افريقيا دولة غنية بمواردها وشبابها والاهتمام بالشباب هو أساس النهوض بالقارة.
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