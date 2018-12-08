كورة Man City HD يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة تشيلسي ومان سيتي

ستكون مباراة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، ومضيفه تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة، هي قمة الأسبوع السادس عشر، ويتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.





وعلى الرغم من أن فارق النقاط بين الفريقين قد وصل إلى 10 نقاط كاملة، إلا أن البلوز كانوا على قدم المساواة منذ أسبوعين فقط فلم يتعرضوا للهزيمة في أول 12 مواجهة لعبوها بالبريميرليغ هذا الموسم على الرغم من أن المدرب ماوريسيو ساري شدد منذ اللحظة الأولى أنه فريقه ليس مرشحا للفوز بالألقاب.

كورة Man City HD يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة تشيلسي ومان سيتي

ويمتاز الفريقان بالقدرة على الاستحواذ، فمدرب مانشستر سيتي هو الإسباني بيب غوارديولا المعروف بهوسه بالتحكم في نسق اللعب ومحاولة فرض أسلوبه على الخصم، فيما يحاول الإيطالي ساري تغيير الأسلوب الدفاعي الذي اعتاده البلوز طوال السنوات الماضية.

وسيكون تشيلسي مطالبا بمحو الصورة التي تركها في المباراة الأخيرة ضد ولفرهامبتون حين خسر بهدفين مقابل واحد، خاصة أنه خسر قبل جولتين على يد توتنهام 3-1 في "ويمبيلي".

في المقابل يبدو أن قطار السيتي لا يتوقف، فقد فاز على واتفورد بهدفين لواحد على الرغم من غياب المهاجم سيرجيو أغويرو، وفي المجمل فاز في 13 مباراة وتعادل اثنتين خلال الـ15 جولة الماضية. كورة Man City HD يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة تشيلسي ومان سيتي تواجه ساري وغوارديولا 3 مرات سابقة، ونجح المدرب الإسباني في الفوز خلال تلك المواجهات جميعها، مرتان حين كان ساري مدربا لنابولي وكانتا في دوري أبطال أوروبا (2-1 في ملعب الاتحاد، و3-1 في سان باولو)، ومباراة على كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الحالي وفاز السيتي على تشيلسي بهدفين نظيفين.