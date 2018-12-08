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110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:18 م
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
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محمد نبيل
 
وجه العشرات من أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، الملاك علي ترعة الفلفلة القديمة المارة من امام مسجد عزبة المنياوي التي تقوم بري 110 فدان، استغاثة عاجلة للدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لقيام الأهالي بردم الجسرين بوسط العزبة.

وقال طلعت المنياوي، إننا تقدمنا بشكوي وطلبنا مقابلة مدير عام الري ورفض مقابلتنا والسكرتيرة قالت انه مشغول.

وأكد إننا مهددون من إتلاف المزروعات الشتوية وخصوصا سلع المحصول الرئيسي، معقبًا بقوله: الزرع خلاص هيموت،مشيرا إلي أن محصول القمح يعد من محاصيل الأمن القومي.

وطالب بتدخل عاجل من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، لحماية 110 فدان مهددين بالبوار الفعلي وتطهير الترعة وتشكيل لجنة لإزالة كافة المخلفات لري كافة الأراضي.
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
110 فدان مهددين بالبوار بميت عاصم ببنها.. والأهالي يستغيثون بوزيرا الزراعة والري (صور)
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