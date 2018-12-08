embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي (Man City)|بين ماتش Match

يسعى تشيلسى لاستعادة توازنه عندما يستضيف مانشستر سيتي فى السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





وتعرض تشيلسى للهزيمة الثانية هذا الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، فى المباراة التى جمعتهما الاربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة الـ 15، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة بـ41 نقطة.

embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي (Man City)|بين ماتش Match

وستكون مباراة اليوم حاسمة لقمة الدورى الإنجليزى، حيث ينتظر ليفربول سقوط السيتى مع فوزه على بورنموث للانقضاض على الصدارةن حيث يتخلف الريدز بنقطتين عن فريق جوارديولا قبل انطلاق مباريات الجولة.





ويدرك الإيطالى ماوريسيو سارى، مدرب فريق تشيلسى أن الهزيمة فى مباراة مانشستر سيتى ستصعب كثيراً من مهمة "البلوز" فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى كما ستثير الشكوك حول قدرة تشيلسى على التواجد بالمربع الذهبى بنهاية الموسم الحالى والعودة للمشاركة فى دورى ابطال اوروبا.

embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي (Man City)|بين ماتش Match

فى حين يسعى مانشستر سيتى بقيادة المدرب جوارديولا للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 16 على التوالي.





يذكر أن مانشستر سيتى حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، بعد فوزه فى الجولة الماضية على واتفورد بنتيجة 2 – 1، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد موسم 2012/2013، و2017/2018، والثانية للفريق مع المدرب بيب جوارديولا، بعد الموسم الماضي.

embratoria يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي (Man City)|بين ماتش Match

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى غياب نجمه الأرجنتينى سيرجيو أجويرو عن مباراة اليوم أمام تشيلسى بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وقال جوراديولا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس "أجويرو ودى بروين لن يكونا حاضرين فى مباراة اليوم للإصابة وسيعود الثنائى قريبًا".





كما يلتقى اليوم بورنموث ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد مع فولهام، ووست هام يونايتد مع كريستال بالاس، وكارديف سيتى مع ساوثهامبتون، وليستر سيتى مع توتنهام.