محافظ البحر الأحمر يستقبل رئس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتايكواندو (صور)

استقبل اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اليوم السبت الأستاذ عمرو سعد سليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكواندو وعدد من التنفيذيين بالاتحاد ومسئولي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بديوان عام المحافظة وذلك لعرض وتنسيق الترتيبات للبطولة التى ستقام للمرة الأولى على أرض مدينة الغردقة.



واشار المحافظ الى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود ايجابى على نشاط الحركة السياحية مشيرا الى أن المحافظة تستقبل العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكة المحافظة من مقومات تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.



أكد المحافظ على أن المحافظة ستوفر كافة التسهيلات لإقامة البطولة مضيفا أنه من الضروري إشراك البراعم وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بالبطولة بالنسخ القادمة.



يذكر أن الاتحاد المصرى للتايكواندو قد نفذ هذه البطولة عدة مرات من قبل بالعديد من المحافظات ولكن هذه هى النسخة السادسة للبطولة وتقام على أرض مدينة الغردقة للمرة الأولى من الفترة ٢٠ ٢ حتى ٢٤ ٢ ٢٠١٩ بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة حيث سيتم إقامة البطولة الإفريقية المفتوحة للبارا تايكوندو وأخرى تحت سن ١٤.