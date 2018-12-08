bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي فى السابعة والنصف مساء اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





ويسعى تشيلسي لاستعادة توازنه بعدما تعرض الفريق اللندنى للهزيمة الثانية هذا الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة الـ15، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة بـ41 نقطة.





وستكون مباراة اليوم حاسمة لقمة الدورى الإنجليزى، حيث ينتظر ليفربول سقوط السيتى مع فوزه على بورنموث للانقضاض على الصدارة حيث يتخلف الريدز بنقطتين عن فريق جوارديولا قبل انطلاق مباريات الجولة.





ويدرك الإيطالى ماوريسيو سارى، مدرب فريق تشيلسى أن الهزيمة فى مباراة مانشستر سيتى ستصعب كثيراً من مهمة "البلوز" فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى كما ستثير الشكوك حول قدرة تشيلسى على التواجد بالمربع الذهبى بنهاية الموسم الحالى والعودة للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا.

فى حين يسعى مانشستر سيتى بقيادة المدرب جوارديولا للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 16 على التوالى.

يذكر أن مانشستر سيتى حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، بعد فوزه فى الجولة الماضية على واتفورد بنتيجة 2 – 1، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد موسم 2012/2013، و2017/2018، والثانية للفريق مع المدرب بيب جوارديولا، بعد الموسم الماضى.