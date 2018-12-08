الإمارات الاكثر استثمارا في دول منطقة الكوميسا بـ 55 مليار دولار

احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول فى قائمة الدول المستثمرة بمنطقة دول الكوميسا البالغ عددها 21 دولة بإستثمارات بلغت نحو 55 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى المنطقة خلال الـ 15 عاما الاخيرة منذ 2003 والتي بلغت 5 .415 مليار دولار.





وذكر تقرير صادر عن الوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا والذي جرى اعداده بالتعاون مع مؤسسة فاينانشيال تايمز وتلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن الاستثمارات الاماراتية جاءت من خلال 152 شركة و257 مشروعا، وتلتها الصين في المرتبة الثانية باسثتمارات بلغت 7 .41 مليار دولار من خلال 117 شركة و175 مشروعات.





وأوضح التقرير أن الاستثمارات البريطانية حلت ثالثة بقيمة 4ر28 مليار دولار من خلال 170 شركة و264 مشروعا، ثم الولايات المتحدة الامريكية باستثمارات 2 .22 مليار دولار من خلال 2235 شركة و341 مشروعا، وجاءت الهند في المرتبة الخامسة باستثمارات 17 مليار دولار.



