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مشاهدة هدف محمد صلاح يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:05 م
مشاهدة هدف محمد صلاح يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي
صلاح
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الفجر الرياضي
 
سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة. ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

ويعول ليفربول بقيادة الالماني يورجن كلوب الوصيف على تشيلسي الجريح لعرقلة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقبل أيام قليلة من مواجهة حاسمة مع نابولي الإيطالي قد تطيحه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يحلم ليفربول في إنزال سيتي ومدربه الاسباني بيب غوارديولا عن الصدارة، بحال فوزه السبت على مضيفه بورنموث في افتتاح المرحلة، وسقوط "سيتيزنس" أمام تشيلسي المتعثر والمتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب.

لكن ليفربول حقق فوزين في غاية الصعوبة في آخر جولتين، في اللحظات القاتلة أمام غريمه إيفرتون ثم قلب تأخره إلى فوز ضد بيرنلي (3-1) خسر فيه مدافعه الشاب جو غوميز، ليبقي على فارق النقطتين مع سيتي.

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