ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنصر مباشر (ديربي السعودية) عبر قناة KSA 1 HD | Bein match بين ماتش

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:59 م
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنصر مباشر (ديربي السعودية) عبر قناة KSA 1 HD | Bein match بين ماتش
الهلال والنصر
طباعة
عمرو عادل
 
مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت تقام مباراة ديربى الرياض في الأسبوع الثاني عشر يوم السبت 8/12/2018، رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر دوري بلس dawriplus، ويستضيف فريق الهلال منافسه النصر على ملعب جامعة الملك سعود، ويأمل الهلال في تحقيق الانتصار والابتعاد بالقمة، بينما يأمل النصر في تحقيق الفوز والاستمرار في مطاردة الصدارة مشاهدة مباراة الهلال والنصر كورة لايف، يوتيوب يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر تابع لايف كورة لايف اون لاين اليوم7-12-2018  فى الدوري السعودي يلا شوت KSA LIVE HD.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 8-12-2018 رابط يوتيوب ماتش الهلال ضد النصر بدون تقطيع بجودة عالية.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم
يستضيف فريق الهلال منافسه فريق النصر في مباراة ديربة الرياض بالأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل بطل القرن الأسيوي في تحقيق الانتصار والابتعاد بصدارة الترتيب، كما يسعى الموج الأزرق في الفوز بالديربي ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ويطمح هلال نجد في الفوز أيضا واستمرار السلسلة المحلية وتقديم الأداء الأمثل.


https://www.shoot4live.com/p/blog-page_84.html
المزيد عن: موعد مباراة الهلال والنصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنصر كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنصر كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والنصر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال اليوم مشاهدة الهلال ضد النصر مشاهدة الدوري السعودي مباشر ماتش الهلال والنصر مباراة الهلال والنصر مباشر مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والنصر بث مباشر مجانا مباراة الهلال والنصر بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الهلال والنصر مباراة الهلال في الدوري السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
0
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
14:30
0
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 3:10:02 PM