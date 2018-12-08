كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة بث مباشر 6-11-2018 (الدوري السعودي) Al Hilal HD كورة ستار
السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:54 معمرو عادل
نرصد لكم عبر تلك المقالة موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر بشكل مجاني اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، وذلك ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في لقاء ضمن الجولة الثانية عشر، حيث سيتم انطلاق المواجهة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض عاصمة المملكة السعودية.
ونُذكر المتابعين إن الهلال يتصدر الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 بعد الفوز في تسع لقاءت لعبهم حيث لم يفقد حامل لقب الدوري سوى نقطتين في الدوري هذا الموسم، أما فريق النصر فيحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة وهو مركز جيد في جدول ترتيب هذا الموسم لكن الفريق النصراوي يريد المنافسة على اللقب وهذا لن يحدث إلا أذا فاز في لقاء الليلة أمام الهلال، وهذا ما سيسعى إليه الفريق.
موعد مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والاتفاق اليوم الثلاثاء 30 ربيع الأول ستكون في تمام الساعة 15.5 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 14.5 بتوقيت جمهورية مصر العربية..
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر
المباراة ستكون منقولة بشكل حصري على قناة الرياضية السعودية KSA Sports HD1 على النايل سات والعرب سات، وقناة دوري بلس التي يتم استقبالها بأجهزة محدده.
الدوري السعودي يعرض بشكل مفتوح حصرياً على قناة الرياضية السعودية فقط، وكان يعرض الموسم الماضي على قنوات أم بي سي برو سبورت قبل ان يعرض هذا العام على القناة الحكومية السعودية.
وسيدخل الهلال تلك المواجهة بكامل نجومه باستثناء غياب عمر عبد الرحمن “عموري” عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض له سابقاً وسيغيب حتى نهاية الموسم تقريباً، المباراة ستنقل بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات على قناة الرياضية السعودية وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، وسيقدم وليد الفراج الاستوديو التحليلي.
الآن بداية الاستديو التحليلي الخاص بلقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر مع تركي الشديد و برفقة المحللين خالد الشنيف و أحمد ميدو.
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