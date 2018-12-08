كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة بث مباشر 6-11-2018 (الدوري السعودي) Al Hilal HD كورة ستار

نرصد لكم عبر تلك المقالة موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر بشكل مجاني اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، وذلك ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في لقاء ضمن الجولة الثانية عشر، حيث سيتم انطلاق المواجهة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض عاصمة المملكة السعودية.





ونُذكر المتابعين إن الهلال يتصدر الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 بعد الفوز في تسع لقاءت لعبهم حيث لم يفقد حامل لقب الدوري سوى نقطتين في الدوري هذا الموسم، أما فريق النصر فيحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة وهو مركز جيد في جدول ترتيب هذا الموسم لكن الفريق النصراوي يريد المنافسة على اللقب وهذا لن يحدث إلا أذا فاز في لقاء الليلة أمام الهلال، وهذا ما سيسعى إليه الفريق.



