أصالة تسخر من رانيا يوسف في حفلها على المسرح ووسط جمهورها

أدلت المطربة السورية، أصالة نصري، أمس الجمعة، بتصريح يحمل سخرية ضمنية من فستان الممثلة المصرية، رانيا يوسف، الذي تسبب في تعرضها لموجة واسعة من الهجوم والانتقادات.









وأطلت أصالة في الحفل الذي أحيته أمس الجمعة، على مسرح الماركي، في منطقة التجمع الخامس، في العاصمة المصرية القاهرة، بفستان قالت عنه للجمهور:"هل الفستان شفاف.. فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا" وهو ما أثار موجة من السخرية بينهم.





يشار إلى أن رانيا يوسف كانت قد دافعت في برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.





وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".





وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، وفي البداية ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.





وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".