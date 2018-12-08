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سقوط أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:48 م
سقوط أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود غدا الأحد طقس لطيف على جنوب الصعيد نهارا وقارص البرودة في ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، لافتا إلى أنه بداية من غد الأحد تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون على السواحل الشمالية الشرقية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحاتصحفية له، أنه من المتوقع مع نهاية يوم الإثنين المقبل انتهاء فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
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