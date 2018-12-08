الاسطورة | الشوط الأول | مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم 8-12-2018 رابط يوتيوب ماتش الهلال السعودي ضد النصر

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والهلال اون لاين اليوم في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي، حيث يستضيف الزعيم نظيره النصر العالمي الذي هدفه مشاركة الهلال في الصدارة ولو بشكل مؤقت، في حين يحاول الهلال الحفاظ على المرتبة الأولي وتفادي الهزيمة أمام النصر، وسنخصص هذا المقال لمتابعة رابط بث مباشر مباراة النصر والهلال وتحديثه بمجرد توقفه بجودة عالية من قناة ksa sports hd.





مشاهدة مباراة النصر والهلال

يأتي موعد مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق مساءاً بتوقيت السعودية، وينتظر مشاهدة المباراة الملايين من عشاق العالمي داخل المملكة وخارجها، خاصة وأن نتيجة اللقاء قد تضع الفريق على صدارة الترتيب مشاركة مع جاره الهلال حامل اللقب في النسخة الماضية من المسابقة، وستكون قناة الرياضية السعودية هي الناقل الحصري للمباراة على التلفزيون، فيما سيكون موقع دوري بلس هو صاحب حقوق النقل الحصري والمباشر لها عبر الإنترنت.

النصر والهلال بث مباشر نادي النصر يحل ضيفاً على نادي الهلال بعد وصول المدير الفني السابق لموناكو جارديم لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن يتولى جارديم الذي وصل إلى الرياض زمام الفريق في تلك المباراة، والتي قد تؤثر نتيجتها كثيراً على هوية البطل خلال العام الحالي، حيث يلزم النصر تحقيق الفوز على لتعويض هزيمته السابقة أمام الوحدة بالدوري السعودي لكرة القدم.

ترتيب الفريقين النصر والهلال يحتلان مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 11 جولة على البداية، حيث يحتل النصر المرتبة الثانية على جدول الترتيب برصيد 25 خلف الهلال المتصدر صاحب ال28 نقطة.



