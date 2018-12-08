يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:47 معمرو عادل
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
نرصد لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر الأسطورة يلا شوت دوري بلس في الجولة 12 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سنضع قبل بداية المباراة روابط مشاهدة اللقاء يوتيوب سريعة.
مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر
يبدأ موعد مشاهدة مباراة النصر والهلال أون لاين اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر والهلال مجاناً عبر قناة ksa sports صاحبة حقوق البث المباشر والحصري لجميع مباريات البطولات السعودية.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
دوري بلس النصر والهلال مباشر
تأتي مباراة النصر والهلال ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر، حيث يحتل نادي النصر وصافة الترتيب خلف الهلال المتصدر برصيد 25 نقطة، وفي حال نجح العالمي في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، سيرتفع رصيده من النقاط إلى 28 ليتقاسم الصدارة مع الزعيم الهلالي ولكن مع فارق أكثر مباراة لصالح النصر.
النصر والهلال بث مباشر
وتبدأ مباراة النصر والهلال مساء السبت مع تولي المدير الفني جارديم صانع نهضة فريق موناكو المهام التدريبية للعالمي، وهو المدرب الذي نجح في تحقيق الدوري الفرنسي والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال وصناعة جيل من اللاعبين أبرزهم مبابي ومارسيال.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
سنضع لكم قبل بداية المباراة رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي بث مباشر.
يُذكر إن هذه أول مباراة للنصر مع مدربه الجديد جارديم بعد إقالة المدير الفني جوزيه كارينيو بسبب سوء النتائج الأخيرة للفريق.
تشكيلة النصر المتوقعة:- خط الدفاع: سلطان الغنام، برونو أوفيني، إبراهيم غالب، عوض خميس. خط الوسط: بيتروس ماثيوس، يحيى الشهري، أحمد الفريدي، جوليانو فيكتور، أحمد موسى. خط الهجوم: نور الدين أمرابط.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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