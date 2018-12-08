يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

نرصد لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر الأسطورة يلا شوت دوري بلس في الجولة 12 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سنضع قبل بداية المباراة روابط مشاهدة اللقاء يوتيوب سريعة.

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة النصر والهلال أون لاين اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر والهلال مجاناً عبر قناة ksa sports صاحبة حقوق البث المباشر والحصري لجميع مباريات البطولات السعودية.

دوري بلس النصر والهلال مباشر

تأتي مباراة النصر والهلال ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر، حيث يحتل نادي النصر وصافة الترتيب خلف الهلال المتصدر برصيد 25 نقطة، وفي حال نجح العالمي في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، سيرتفع رصيده من النقاط إلى 28 ليتقاسم الصدارة مع الزعيم الهلالي ولكن مع فارق أكثر مباراة لصالح النصر.





النصر والهلال بث مباشر

وتبدأ مباراة النصر والهلال مساء السبت مع تولي المدير الفني جارديم صانع نهضة فريق موناكو المهام التدريبية للعالمي، وهو المدرب الذي نجح في تحقيق الدوري الفرنسي والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال وصناعة جيل من اللاعبين أبرزهم مبابي ومارسيال.