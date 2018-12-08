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خالد لطيف: المغرب المنافس الأول لمصر وقادرون علي حسم ضربة البداية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:48 م
خالد لطيف: المغرب المنافس الأول لمصر وقادرون علي حسم ضربة البداية
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علي نبوي
 
قال خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية، أن مباراة منتخب مصر أمام المغرب اليوم في افتتاح مشواره ببطولة افريقيا قوية للغاية ، حيث يعتبر المنتخب المغربي هو المنافس الاول للفراعنة في المجموعة الأولي.

تابع لطيف أن المنتخب المغربي حضر إلي شرم الشيخ منذ أسبوعين تقريبا لاستعداد للبطولة بشكل جيد، كما يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين ويقودهم مصطفي الحداوي نجم الكرة المغربية الشهير ، ما يجعلهم ند قوي للفراعنة ، مشيرا في نفس الوقت الي ثقته في لاعبي الفراعنة والجهاز الفني علي تجاوز ضربة البداية.

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