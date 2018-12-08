يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر محمد صلاح اليوم بدون تقطيع بى ان سبورت بث مباشر يوتيوب

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة. ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة. ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

ويعول ليفربول بقيادة الالماني يورجن كلوب الوصيف على تشيلسي الجريح لعرقلة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويعول ليفربول بقيادة الالماني يورجن كلوب الوصيف على تشيلسي الجريح لعرقلة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.