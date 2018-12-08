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تأجيل نظر دعوى إلزام السلطات بتغيير موعد صلاة الفجر لـ26 يناير

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:46 م
تأجيل نظر دعوى إلزام السلطات بتغيير موعد صلاة الفجر لـ26 يناير
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عمار محمد
 

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر لجلسة ٢٦ يناير المقبل.

 

وقدم مقيم الدعوى بجلسة اليوم تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر سابق على الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

 

واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية كل من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر.

 

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفتة رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

 

وطالب تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.

المزيد عن: صلاة الفجر حوادث الفجر تغيير القضاء الاداري
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