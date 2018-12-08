أطباء الغربية تطالب بإصلاح المنظومة الصحية وتوفير سبل الحماية

طالب فرع نقابة أطباء الغربية، برئاسة الدكتور مجدي الحفناوى، بإصلاح المنظومة الصحية وحماية الأطباء داخل المستشفيات، مناشدين وزير التعليم العالي بطلب إصدار قرار، بتحرير محاضر باسم المستشفى، في حالة الاعتداء على المستشفيات الجامعية، على غرار القرار الصادر من وزيرة الصحة بخصوص مستشفياتها.



وأضافت نقابة أطباء الغربية اليوم السبت، أن هذا يأتى على خلفية ماشهده مؤخرا، مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا وفي استقبال قسم العظام والكسور، تعدى مرافقون لحالة على أطباء قسم العظام بسبب رفض الأطباء الخضوع لتهديدات المرافقين الذين أصروا على تجاوز دورهم فتعدوا على قسم العظام بالسب والقذف، بل تجاوزوا ذلك إلى التعدي بالضرب على الطبيب أسامة فتحي والطبيب إبراهيم عادل الذي سالت دماؤه على تذاكر المرضى وبلاط الاستقبال، إثر إصابته بجرح قطعي في الجبهة استدعى التدخل الجراحي العاجل.



وأشارت النقابة فى بيانها أنه تم تحرير محضر بالاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم في نقطة المستشفى، وتم القبض على المعتدين، وترحيلهم إلى قسم أول طنطا، والتحفظ عليهم في الحجز لعرضهم على النيابة.