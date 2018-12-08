يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم 08-12-2018 الدوري الانجليزي يلا شوت محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث كورة لايف ليفربول مباشر yalla shoot بث مبشر ليفربول محمد صلاح سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة. ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم 08-12-2018 الدوري الانجليزي يلا شوت محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث كورة لايف ليفربول مباشر yalla shoot بث مبشر ليفربول محمد صلاح سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة. ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

ويعول ليفربول بقيادة الالماني يورجن كلوب الوصيف على تشيلسي الجريح لعرقلة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويعول ليفربول بقيادة الالماني يورجن كلوب الوصيف على تشيلسي الجريح لعرقلة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.