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اعتقال 514 شخصا في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:29 م
اعتقال 514 شخصا في احتجاجات السترات الصفراء بباريس
مظاهرات السترات الصفراء- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلنت شرطة باريس أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم اليوم السبت في العاصمة إلى 514 شخصًا، في إطار تعبئة جديدة لأصحاب "السترات الصفراء".

وأوضحت الشرطة أنه من بين المعتقلين، هناك 272 شخصًا تم احتجازهم.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين في وسط العاصمة باريس في ظل احتجاجات "السترات الصفراء" ضد زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وشهدت اشتباكات اليوم نشر القوات الفرنسية للمدرعات للمرة الأولى في مواجهة المتظاهرين.

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