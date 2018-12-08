صدامات قوية ومواجهة مونديالية في أسبوع ناري لمحترفينا بالخارج

تنتظر نجوم الكرة المصرية المحترفين بالخارج عدة مواجهات ساخنة خلال الأسبوع الجاري في مختلف دوريات العالم.

-محمد صلاح:

البداية من إنجلترا حيث يخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية ضد فريق بورنموث في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي.





ويواجه "صلاح" مع فريقه ليفربول مواجهة حاسمة ضد فريق نابولي الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ويحتاج الريدز لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة الصعود لدور الـ16 بالبطولة، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف نابولي المتصدر بـ 9 نقاط وسان جيرمان الوصيف بـ 8 نقاط.





-محمد النني:

وفي مواجهة أخري لمحترفينا في أوروبا سوف يلتقي محمد النني نجم أرسنال وجهًا لوجه مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي، وإن كانت فرصة ظهور الثنائي ليست كبيرة.





كما سيخوض محمد النني مواجهة قوية في الاسبوع الحالي ضد فريق كارباج الأذربيجاني يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.





-سام مرسي:

أما سام مرسي، لاعب وسط ويجان أتلتيك، سيكون على موعد مع مواجهة ديربي كاونتي في الجولة الـ 21 لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.





-وردة وشيكابالا:

يخوض عمرو وردة المحترف في باوك اليوناني مواجهة جديدة ضد فريق لاريسا غدًا الأحد، أما مواطنه محمود عبد الرازق شيكابالا، سوف يواجه مع فريقه أبولون اختبارًا صعبًا أمام فريق بانياتوليكوس.





-تريزيجيه:

يخوض محمود حسن تريزيجيه، مباراة قوية ضد فريق قاسم باشا بالدوري التركي بعد غدٍ الاثنين أمام قيصري سبور.





-عمرو مرعي:

محترفنا المصري عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي سوف يواجه فريق مستقبل قابس بالدوري التونسي غدًا الأحد، وسيواجه أيضًا فريق الملعب التونسي الأربعاء المقبل.





-رباعي السعودية:

يخوض محترفينا الأربعة في السعودية محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد لاعبا أهلي جدة، وحسين السيد لاعب الاتفاق ومحمد عواد حارس الوحدة مباريات قوية هذا الاسبوع.





ويواجه "شيفو والسعيد" مع الأهلي فريق الرائد، بينما سيكون عواد ومارسيلو وجهًا لوجه في لقاء الوحدة والاتفاق يوم الخميس المقبل.





-الشحات ونادر:

سيكون الثنائي المصري حسين الشحات ويحيى نادر، على موعد مع مواجهة قوية يوم الأربعاء المقبل مع العين الإماراتي أمام ويلينجتون النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية.



