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متظاهرو السترات الصفراء يطالبون برفع الأجور وزيادة رواتب التقاعد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:24 م
متظاهرو السترات الصفراء يطالبون برفع الأجور وزيادة رواتب التقاعد
متظاهرو السترات الصفراء
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وكالات
 

طالب متظاهرو السترات الصفر، برفع الأجور وزيادة رواتب التقاعد، فيما تعالت هتافات من المحتجين تطالب الرئيس ماكرون بالاستقالة.

 

وأعلنت السلطات الفرنسية التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، إدوار فيليب.

 

 كما تم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء فرنسا لتفادي تكرار حوادث الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب.


المزيد عن: هتافات من المحتجين متظاهرو السترات الصفراء زيادة رواتب رفع الأجور احتجاجات فرنسا
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