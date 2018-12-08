فتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش
السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:23 مالفجر الرياضي
أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلي أنه تم اليوم السبت فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.
ويطرح الأهلي تذاكر مباراته ضد طلائع الجيش أمام أعضاء الجمعية العمومية وفقا للاتفاق الذي جرى بين وفد الأهلي والجهات الأمنية.
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