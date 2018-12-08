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جاريدو يوضح أسباب هزيمة الرجاء أمام الفتح الرباطي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:20 م
جاريدو يوضح أسباب هزيمة الرجاء أمام الفتح الرباطي
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أحمد سعد
 
برر الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، هزيمة فريقه من الفتح الرباطى ضمن منافسات الدورى المغربى.

وتعرض الرجاء للهزيمة من الفتح بهدف نظيف مساء أمس الجمعه فى آخر مباريات ” الأول ” قبل ملاقاة الإسماعيلى فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وقال فى تصريحاته عقب المباراة أن فريقه لعب جيدًا وسعى لتدارك الهدف الذى منى مرماه ولكن منافسه كان يلعب بأفضلية فى أسلوبه التكتيكى.

وأضاف أنه فضل إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين خلال هذا اللقاء تجنبًا للارهاق بعد مباراة قوية يوم الأحد الماضى أمام فيتا كلوب الكونغولى فى نهائى الكونفدرالية.

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