برعاية "السيسي".. 7 معلومات لا تعرفها عن مؤتمر "إفريقيا 2018"

تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، ينطلق مؤتمر "إفريقيا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومي 8 و9 ديسمبر في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مؤتمر "إفريقيا 2018".





1.تنطلق فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومي 8 و9 ديسمبر في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





2.ويحضر نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليًا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، ونحو 2000 شخص ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.





3. ويهدف مؤتمر إفريقيا 2018 إلى تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وينعقد هذا العام في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019م.





4.ويناقش المنتدى الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية المصرية، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا عدد من الموضوعات الحيوية، ونقاشات يديرها نخبة مرموقة من الخبراء الإقليمين والدوليين حول أوضاع الاستثمار في القارة السمراء، منها آليات الحصول على منافسة عادلة، وحماية للاستثمارات البينية عَبر الكوميسا، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية الحديثة، وآليات المنافسة على الفرص في الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية، وكيفية بناء نماذج جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير حلول تمويلية جديدة ومبتكرة؛ ودفع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.





5. ويشهد اليوم الأول من المنتدى، عقد يوم رواد الأعمال الشباب Young Entrepreneurs Day (YED)، لمناقشة تحفيز حركة ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة في القارة وامتدادها الدولي، والتي أصبحت ضرورة ملحة لزيادة القيمة المضافة لبيئة الأعمال القارية، وإحداث موجات اقتصادية واجتماعية إيجابية مؤثرة في سوق الوظائف، والاستفادة من العدد الهائل من الشباب المنتشر في دول القارة، ويشارك في جلسات اليوم الأول عدد من رؤساء الدول ووزراء ومسئولين وكبار المستثمرين وصناع قرار وأكاديميون من حول العالم.





6. الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، سيشاركون في الحوار الرئاسي بجلسة YED لمناقشة إدراك الإمكانيات الاقتصادية لأصحاب المشاريع الشباب في القارة لخلق ملايين من الوظائف ذات الجودة العالية والنمو الاقتصادي الشامل الشامل على مستوى القارة.





7.وتشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الاستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، وذلك في منصة تفاعليه يجتمع فيها ممثلو الحكومات الإفريقية، وقيادات القطاع الخاص لبحث وتبادل الآراء والأفكار بشأن تحسين بيئة التجارة والأعمال، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار في كافة القطاعات الاستراتجية "كالطاقة، والتجارة، والسياحة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمشاريع الناشئة"، تمهيدًا لإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لصياغة رؤية تكاملية تتسق مع مبادئ الملكية الإفريقية والحلول الإفريقية لمشاكل القارة.



