الكرملين: نتنياهو أبلغ بوتين بتفاصيل العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وقال الكرملين، في بيان له، "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو أطلع الرئيس بوتين على تفاصيل العملية التي قامت بها إسرائيل على طول الخط الحدودي الشمالي مع لبنان.

وأكد الرئيس بوتين لنتنياهو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان.

كما شدد الرئيس بوتين على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية. وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي نتنياهو اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما.