ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد قضائي صيني سبل التعاون

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:16 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد قضائي صيني سبل التعاون
محكمة النقض - أرشيفية
طباعة
طارق حافظ
 

استقبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له.

 

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن اللقاء جاء لتبادل الطرفان بحث موضوعات وسبل التعاون القضائي بين البلدين في المرحلة القادمة.

 

وأبلغ النائب الأول تحيات رئيس المحكمة العليا بالصين لسيادته والذي تناول بدوره طبيعة العلاقات الممتدة بين مصر والصين كأقدم حضارتين ومثالها (طريق الحرير) واتفقا على تعميق سبل التعاون بين الجانبين فى ظل رئاسة الدولتين الصينية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

 

وتبادل الطرفان درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين والتقى الوفد بعد ذلك بالمستشار إبراهيم الهنيدي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى بحضور قيادات محكمة النقض مساعدو رئيس المحكمة.


المزيد عن: وفد قضائي صيني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى حوادث الفجر أخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 1:30:04 PM