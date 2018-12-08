رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد قضائي صيني سبل التعاون

استقبل المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن اللقاء جاء لتبادل الطرفان بحث موضوعات وسبل التعاون القضائي بين البلدين في المرحلة القادمة.

وأبلغ النائب الأول تحيات رئيس المحكمة العليا بالصين لسيادته والذي تناول بدوره طبيعة العلاقات الممتدة بين مصر والصين كأقدم حضارتين ومثالها (طريق الحرير) واتفقا على تعميق سبل التعاون بين الجانبين فى ظل رئاسة الدولتين الصينية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وتبادل الطرفان درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين والتقى الوفد بعد ذلك بالمستشار إبراهيم الهنيدي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى بحضور قيادات محكمة النقض مساعدو رئيس المحكمة.