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العرب في مونديال للأندية.. الأهلي الأكثر مشاركة والمغرب صاحب الإنجاز الأكبر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:05 م
العرب في مونديال للأندية.. الأهلي الأكثر مشاركة والمغرب صاحب الإنجاز الأكبر
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منذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية، سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000، أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية، من خلال الأهلي واتحاد جدة السعودي، حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة، ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في 2015 و2016 .

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006 .

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها، فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.

ورغم هذا، كانت الفرق العربية المنتمية للقارة الآسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية، في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين، أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية:

العرب في مونديال للأندية.. الأهلي الأكثر مشاركة والمغرب صاحب الإنجاز الأكبر
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