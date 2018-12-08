بوكا جونيورز يرفض اللعب مع ريفر بليت ويصعد القضية

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتينى أنه سيرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية "كأس" فى سويسرا مطلبه بالفوز بلقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس، دون خوض مباراة الإياب ضد غريمه ريفر بليت، والمقرر لها غدًا الأحد فى مدريد.



وكانت مباراة الإياب مقررة فى 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجأت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر الاتحاد القارى (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق فى الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالى، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد.

وأكد الاتحاد لاحقا نقل المباراة لخارج الأرجنتين وحدد لها موعدا غدا على ملعب سانتياجو برنابيو.