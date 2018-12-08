'برلماني': مبادرة '100 مليون صحة' حملة 100 مليون صحة حققت صدى كبير عالميا

قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حملة 100 مليون صحة حققت صدى كبير على مستوى العالم كله.





وأشار "رضوان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن مصر عانت من انتشار مرض فيروس "سي"، وتلك الحملة ستقضي على هذا المرض اللعين، مؤكدا أن حملة 100 مليون صحة ساهمت في رفع الوعي لدى المواطن بأهمية الكشف المبكر على الأمراض، وهو ما يعد انتصار في حد ذاته.



