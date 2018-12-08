ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

'برلماني': مبادرة '100 مليون صحة' حملة 100 مليون صحة حققت صدى كبير عالميا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:57 م
'برلماني': مبادرة '100 مليون صحة' حملة 100 مليون صحة حققت صدى كبير عالميا
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حملة 100 مليون صحة حققت صدى كبير على مستوى العالم كله.

وأشار "رضوان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن مصر عانت من انتشار مرض فيروس "سي"، وتلك الحملة ستقضي على هذا المرض اللعين، مؤكدا أن حملة 100 مليون صحة ساهمت في رفع الوعي لدى المواطن بأهمية الكشف المبكر على الأمراض، وهو ما يعد انتصار في حد ذاته.

وأضاف أن هناك مواطنون مصابين بأمراض الضغط والسكر منذ سنوات ولا يعلمون، لافتا إلى أن المواطنين كانوا يتعاملون مع السمنة على أنها شيىء طبيعي وهو ما صححته الحملة لديهم.
المزيد عن: مجلس النواب البرلمان أخبار مصر 100 مليون صحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 1:30:04 PM