"لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه".. إحالة "قهوجي" إلى المفتي بعد هتك عرض طفل بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق والمستشار وديع حنا ناشد وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادي، احالة أوراق المتهم "م.ر.ا" قهوجي الي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح.



تعود القضية رقم 13109 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ببلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان بقيام المدعوة "ن.ال.ع" والدة الطفل المعتدي علية بتحرير محضر ضد "م.ر.ا" تتهمه بإغتصاب نجلها بدائرة القسم.



كانت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزة ثان توصلت أن المتهم قام بخطف الطفل "ع.م.ع" عمر 12 سنة تحت تهديد السلاح مستخدما سلاح ابيض "مطوة" وصعد به الى شقة بعقار مهجور بمنطقة العصافرة وحسر عنه ملابسه وقام بهتك عرضه واغتصابه بالقوة وتعدي عليها بوحشية.



علي الفور تم تقنين الإجراءات من ضباط مباحث قسم المنتزة ثان، وتم إلقاء القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة فإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الاسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق على المتهم.

