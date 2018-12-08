محافظ الشرقية : تحرير 1788 محضرًا في حملات تموينية خلال شهر نوفمبر بمختلف ‏مراكز ومدن المحافظة

تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوكيل مديرية تموين الشرقية بتكثيف ‏الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية ومحطات الوقود وكافة ‏الأنشطة التجارية بالأشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب ‏البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة ‏سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.‏





قامت مديرية تموين الشرقية بشن الحملات التفتيشية والتموينية المفاجئة على الأسواق بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (1788) محضراً متنوعاً منها تحرير ‏‏(1260) محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات ‏والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ‏‏(528) محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية ‏المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.‏



