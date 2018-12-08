محافظ الشرقية : تحرير 1788 محضرًا في حملات تموينية خلال شهر نوفمبر بمختلف مراكز ومدن المحافظة
السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:47 م
تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوكيل مديرية تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالأشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.
قامت مديرية تموين الشرقية بشن الحملات التفتيشية والتموينية المفاجئة على الأسواق بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (1788) محضراً متنوعاً منها تحرير (1260) محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير (528) محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط 6 طن دقيق بلدى مدعم و 4 طن أرز و 5 طن سكر مدعم و1100 عبوة زيت قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء و10 كرتونة بسكوت و2700 عبوة عصير منتهى الصلاحية و500 كيلو فول صويا و 50 شيكارة فول سودانى و60 كيلو لحوم منتهية الصلاحية , بالإضافة إلى أنه تم ضبط ٤١٠٠ لتر سولار و3200 لتر بنزين مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء و3 طن ونصف علف حيوانى مجهول المصدر و2 طن أسمنت و2 طن حديد مجهولة المصدر و30 جركن زيت سيارات مجهولة المصدر و126 عبوة أدوية منتهية الصلاحية و5 شيكارة فوسفات احادى و5 شيكارة كلوريد 74% و10 كيلو أكياس ورق و624 كيلو استيكر لاستخدامهم فى بيانات غير صحيحة.
المزيد عن: مصر محافظة الفول الصويا اخبار