يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الانجليزي حيث يسعي تشيلسي للعودة لسكة الانتصارات عندنا يستضيف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، والذي يسعي لمواصلة نغمة الانتصارات أمام البلوز ، وعدم السماح لليفربول من التساوي معه في النقاط.





ويلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في قمّة مرتقبة مفتوحة بين الفريقين الكبيرين على جميع الاحتمالات.





ويأمل تشيلسي محو آثار الهزيمة المفاجئة التي تكبدها الأسبوع الماضي امام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ضمن المسابقة المحلية والعودة للمنافسة بقوة على لقب "البريميرليغ".





ولم يكون رفاق بيب جوارديولا صيداً سهلًا للبلوز، إذ يبدو أنه عازم على المضي قدما للاحتفاظ بلقب الدوري والمراهنة على كل الألقاب المتاحة مما يوحي بأن موقعة "ستامفورد بريدج" ستكون نارية لأبعد الحدود.





موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي: تذاع قمّة تشيلسي ومانشستر سيتي مساء اليثم السبت في تمام 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، و 19.30 بتوقيت القاهرة.