ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الانجليزي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:44 م
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الانجليزي
طباعة
الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الانجليزي حيث يسعي تشيلسي للعودة لسكة الانتصارات عندنا يستضيف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، والذي يسعي لمواصلة نغمة الانتصارات أمام البلوز ، وعدم السماح لليفربول من التساوي معه في النقاط.

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في قمّة مرتقبة مفتوحة بين الفريقين الكبيرين على جميع الاحتمالات.

ويأمل تشيلسي محو آثار الهزيمة المفاجئة التي تكبدها الأسبوع الماضي امام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ضمن المسابقة المحلية والعودة للمنافسة بقوة على لقب "البريميرليغ".

ولم يكون رفاق بيب جوارديولا صيداً سهلًا للبلوز، إذ يبدو أنه عازم على المضي قدما للاحتفاظ بلقب الدوري والمراهنة على كل الألقاب المتاحة مما يوحي بأن موقعة "ستامفورد بريدج" ستكون نارية لأبعد الحدود.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي: تذاع قمّة تشيلسي ومانشستر سيتي مساء اليثم السبت في تمام 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، و 19.30 بتوقيت القاهرة.

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مان سيتي تشيلسي بث مباشر الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
فروسينوني
كالياري
-
x
19:00
-
روما
الدوري السعودي
الهلال
-
x
14:05
-
النصر
الفتح
-
x
16:30
-
الحزم
الرائد
-
x
16:50
-
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
x
14:30
ليفربول
آرسنال
x
17:00
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
x
17:00
فولهام
تشيلسي
x
17:00
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
x
21:45
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
-
x
17:15
-
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
-
x
16:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
16:30
-
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 1:30:04 PM