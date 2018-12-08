بقيمة 45 مليون يورو.. مصر وايطاليا توقعان اتفاق لدعم القطاع الخاص المصري





وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، اتفاق لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو، على هامش منتدى افريقيا 2018م.





وسيساهم الاتفاق في دعم القطاع الخاص المصري عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيستفيد منها رواد الأعمال والمؤسسات المصرية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم توجيه جزء من التمويل لتوفير مكونات في العملية الإنتاجية لبعض المشروعات.





وقالت الدكتورة سحر نصر، إن الاتفاق سيساهم في دعم خطة الحكومة في توفير مناخ جيد للقطاع الخاص يضمن تحقيق التنمية والنمو الشامل لهذا القطاع في مصر، مشيدة بحرص إيطاليا الدائم على دعم وتمكين الشباب المصري سواء من خلال ضخ الاستثمارات أو تمويل البرامج التنموية، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإيطالية في مصر 2.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة على 1100 شركة، وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل.





وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق سيُقدم خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، حيث ستركز الخدمات المالية على تحفيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية.





وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة علي دعم مشروعات الشباب والمرأة وريادة الأعمال من خلال الدخول مع الشباب في شراكة والاستفادة من الخبرات الإيطالية.





وأكد السفير جامباولو كانتينى على قوة ومتانة الشراكة المصرية الإيطالية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكدًا على استمرار التعاون بين البلدين لتوفير فرص العمل للشباب المصري.



