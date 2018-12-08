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"عبدالغني" يقود دفاع الزمالك أمام القطن التشادي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:56 ص
عبدالغني يقود دفاع الزمالك أمام القطن التشادي
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رامي بشاي
 
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عودة محمد عبد الغني مدافع الأبيض في المباراة المقبلة أمام القطن التشادي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وغاب عبد الغني عن مواجهات الزمالك الأخيرة ببطولة الدوري بسبب تعرضه للايقاف لمدة ٣ مباريات بعد حصوله على طرد مباشر في مواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المصري الممتاز

ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادي يوم الجمعة المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية
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