لمستخدمي "الأيفون".. إليكم مزايا تحديث iOS 12.1.1

طرحت شركة أبل مؤخرا التحديث الثالث من الإصدار iOS 12 لمستخدمي أيفون، لذا نقدم لكم فيما يلى أبرز مميزات تحديث أبل:





- ميزة FaceTime

وفر التحديث ميزة تتيح للمستخدمين التقاط صورة أثناء مكالمات بكاميرا FaceTime على هواتف ايفون، مع إمكانية حفظ الصور، حيث يتطلب تنشيط هذه الميزة أن يكون لدى الطرف الأخر فى مكالمات الفيديو ميزة FaceTime Live Photos فى الإعدادات.





كما يضم تصميم كاميرا FaceTime الآن تصميم جديد للنافذة الموجودة أسفل التطبيق، إذ تتميز بوجود أزرار جديدة يمكن من خلالها غلق الصوت فى المكالمات، وإدارة الكاميرا، كما سيكون لدى المستخدمين الآن خيارات أكثر للانضمام إلى المحادثات النشطة من خلال شريط منزلق فى نهاية واجهة التطبيق.





- مميزات eSIM

كما وسعت أبل دعم eSIM على كلاً من هواتف ايفون Xs وXs Max، وXr، وذلك من خلال دعم مزيد من شركات المحمول في أوروبا والتى تشمل Swisscom فى سويسرا، وأورانج فى إسبانيا، وأيضاً ثلاثة شركات أخرى فى كلاً من السويد والدنمارك، كما تدعم eSIM على هواتف الأيفون كلاً من شركة AT&T فى الولايات المتحدة، وFido في كندا مع شركات محمول أخرى في أكثر من منطقة حول العالم.





- الإشعارات

وفر تحديث iOS 12.1.1 مميزات خاصة لمستخدمى هاتف ايفون Xr، حيث يدعم الهاتف خاصية اللمس Haptic Touch مع الإشعارات، والتي يمكن من خلالها توسيع نافذة الإشعارات على شاشة الهاتف فيى وضع غلق الشاشة، وذلك من خلال الضغط المستمر الذى يظهر مزيد من التفاصيل لمحتوى الإشعارات.





- الرعاية الصحية