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إصابة 10 من متظاهري السترات الصفراء بباريس بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
إصابة 10 من متظاهري السترات الصفراء بباريس بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع
متظاهري السترات الصفراء
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أعلنت قناة الحدث، إصابة 10 من متظاهري السترات الصفر بباريس بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقد أطلقت قوات الأمن الفرنسية، السبت، وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع على أنصار حركة السترات الصفراء، الذين تظاهروا وسط العاصمة، باريس، في بداية أسبوع جديد من تظاهرات الحركة التي خرجت احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

                                                                                              

وأظهرت لقطات فيديو تعرض عدد من أعضاء هذه الحركة إلى الإغماء نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.


وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.


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