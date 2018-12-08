أف سي مصر غاضب من محمد صلاح بعد التعادل مع منتخب السويس

أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نادي إف سي مصر غضبهم الشديد عقب تعثر الفريق في مباراة اليوم أمام منتخب السويس، عصر الخميس الماضي، وخسارته لنقطتين في صراعه نحو المركز الأول بمجموعة القاهرة.





وتعالت الأصوات داخل نادي إف سي مصر برحيل المدرب محمد صلاح عقب التعادل أمام منتخب السويس بالجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الثانية.





وطالب العديد من الأعضاء بضرورة التعاقد مع مدير فني أخر، لتجديد دماء الفريق وتجديد الدوافع، للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.