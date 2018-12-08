إغلاق 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه

أغلقت السلطات الفرنسية، صباح اليوم السبت، 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه،وبرج إيفل ومتحف اللوفر بالإضافة إلى مئات المتاجر، في العاصمة باريس.

نشرت فرنسا، الآلاف من عناصر الأمن تأهبا لموجة جديدة من الشغب الذي قد يقدم عليه متظاهرو "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى للأسبوع الرابع على التوالي.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.