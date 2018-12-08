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هاني العراقي حكما لمواجهة السنغال ونيجيريا بالإمم الإفريقية للشاطئية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:52 ص
هاني العراقي حكما لمواجهة السنغال ونيجيريا بالإمم الإفريقية للشاطئية
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محمد الصو
 
استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، على تعين الحكم المصرى هاني العراقي لإدارة مباراة السنغال ونيجيريا، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في شرم الشيخ، ابتداءًا من اليوم حتى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتصارع للوصول لنهائيات كأس العالم ببارجواي الصيف المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في الثانية والنصف عصر غد السبت في افتتاح مبارياته بالبطولة.

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