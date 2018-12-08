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عبدالفتاح يطالب الجبلاية بحماية التحكيم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
عبدالفتاح يطالب الجبلاية بحماية التحكيم
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محمد الصو
 
طالب عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعضاء مجلس الجبلاية، بحماية الحكام والتحكيم المصري ضد منتقديه من الأندية.

ووجه عبدالفتاح، اللوم للمجلس بسبب تهاونهم في اتخاذ قرارات رادعة ضد المهاجمين والمتطاولين، وهو ما يضع الحكام تحت ضغط لإدارة المباريات.

وشهدت الفترة الأخيرة، هجومًا شديدًا من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على التحكيم ولجنة الحكام بسبب توجيه حكام بعينها لإدارة مباريات محددة لبعض الفرق.

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