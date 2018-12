حكايات اليوم.. ميلاد ريم بنا.. ورحيل الشيخ المهدي العباسي

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم الثامن من ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها ذكرى اغتيال المغني الإنجليزي جون لينون في نيويورك، وميلاد الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح.





اغتيال المغني الإنجليزي جون لينون في نيويورك

كان مغنٍ وشاعر وعازف جيتار لفرقة البيتلز، بعد توقف الفرقة عام 1970م، عاش مع زوجته يوكو أونو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكمل مسيرته الفنية.





بدأ لينون مسيرته كعضو في فرقة البيتلز في ليفربول بإنجلترا، كان يعزف على الجيتار، ومن ثم تعلم العزف على البيانو. أغلب قصائد أغاني الفرقة كتبها لينون وكذلك بول مكارتني. أشهر الأغاني التي كتبها للفرقة هي" A hard Day's Night و Help و Strawberry Fields Forever و A Day In The Life "والكثير غيرهم، حينما انتقل إلى الولايات المتحدة، عاش أغلب الوقت في نيو يورك، حيث سجل عدة ألبومات هناك، أشهرها ألبوم Imagine.





وفي عام 1980م، اغتيل وهو ذاهب إلى منزله في نيو يورك بواسطة شخص يدعى مارك ديفيد تشابمان الذي كان مختل عقليًا. توجد الآن حديقة في نيو يورك اسمها حقول الفراولة (Strawberry Fields)، الاسم الذي كان لإحدى أشهر أغانيه.









الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح

ومن مواليد اليوم، الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، سافر بعد حصولة على الثانوية العامة إلى المملكة المتحدة والتحق "بالكلية البحرية البريطانية" وحصل منها على شهادة الدبلوم، وبعد عودته للكويت عمل في سلك الداخلية، وكانت البداية كضابط في مخفر المباركية بالفترة من عام 1967 إلى عام 1969، ثم انتقل للعمل كضابط في المدينة الجامعية لجامعة الكويت وذلك إلى عام 1970 الذي انتقل فيها للعمل في وزارة الداخلية، وفي عام 1972 انتقل لإدارة العلاقات العامة في الوزارة وعمل بها فترة قصيرة إلى عام 1972 وعمل خلالها في تدعيم العمل الأمني.





وبعام 1973 عمل في إدارة التفتيش بالوزارة، وفي عام 1988 عين محافظًا لمحافظة الفروانية وكان أول محافظًا لها، وبعد تحرير الكويت عين وزيرًا للداخلية، وأعيد تعيينه بنفس المنصب بتاريخ 17 أكتوبر 1992 وذلك بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة لعام 1992، وبتعديل وزاري على الحكومة ، كما عين وزيرًا للدفاع.





وظل يتولى المنصب حتى استقالة الحكومة في 8 أكتوبر 1996 بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة لعام 1996 وخرج من الحكومة ولم يتولى بعد ذلك أي عمل عام.

وفي 9 فبراير 2010 عينه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستشارًا في الديوان الأميري، وفي 6 فبراير 2011 عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وأعيد تعيينه بنفس المنصب في 8 مايو 2011، وفي 13 ديسمبر من نفس العام عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع. وفي 14 فبراير 2012 عين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وأعيد تعيينه بنفس المنصب في 19 يوليو 2012، كما عين بنفس المنصب في 11 ديسمبر 2012.





غسان مطر

ومن مواليد هذا اليوم، الفنان الفلسطيني غسان مطر، اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري، عاش في مخيم البداوي الواقع شمال لبنان وعمل في لبنان ومصر في العديد من المسلسلات والمسرحيات، وعمل في أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطيني، في السينما المصرية، كثّف أدواره في الشخصيات الشريرة ومن أهمها دوره في فيلم الأبطال، وقام بدور بارز في الفيلم التليفزيوني "الطريق إلى إيلات"، وتولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وتوفي يوم الجمعة السابع والعشرين من فبراير عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.









ريم بنا

كما ولدت المغنية والملحنة فلسطينية ريم بنا، التي وُلدت بمدينة الناصرة عاصمة الجليل، وتوفيت في 24 مارس 2018 بمدينة الناصرة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، هي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ، درست ريم بنّا الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى في موسكو ، وتخرجت عام 1991 بعد 6 سنوات أكاديمية درست خلالها الغناء الحديث وقيادة المجموعات الموسيقية. لها عدة ألبومات موسيقية يطغى عليها الطابع الوطني، كما أنّ لها عدة ألبومات أغاني للأطفال، ولها أيضاً العديد من المشاركات في احتفاليّات ونشاطات عالمية لنصرة حقوق الإنسان. يتميز أسلوبها الموسيقي بدمج التهاليل الفلسطينية التراثية بالموسيقى العصرية.





الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الأبن السابع من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، والذي درس في القطيف بالمراحل الإبتدائية والمتوسطة، ثم درس الثانوية في الرياض، ثم التحق في عام 1369 هـ في جامعة كاليفورنيا ثم عاد إلى السعودية في عام 1373 هـ.





وبعد عودته للمملكة عينه عمه الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لمدير رعاية الشباب، لكنها لم تعجبه فتركها فعينه والده بوزارة الدفاع والطيران، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1374 هـ عندما عينه والده بوزارة الداخلية وذلك في شؤون المنطقة الغربية وبقي في هذا المنصب حتى عام 1424 هـ عندما تقاعد عن العمل.





المهدى العباسي شيخ الأزهر

كما رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، الشيخ محمد المهدى العباسي، أول من جمع بين منصبي الإفتاء ومشيخة الأزهر، وتقول سيرته إنه ولد في ١٨٢٧ بمدينة الإسكندرية، وكان مفتياً للديار المصرية، وشيخا للأزهر، وقد استمر بالإفتاء لما يقارب الأربعين سنة وكان قد سلك طريق العلم مثل جده وأبيه، فحفظ القرآن الكريم ومتون الفقه والحديث والنحو، وتردد على حلقات العلم.





وعندما تولى إبراهيم باشا بن محمد على ولاية مصر أصدر أمراً بأن يتولى المهدى منصب الإفتاء فى١٨٤٧ وكان لا يزال شابا تجاوز العشرين بقليل، فعقد مجلس علماء بالقلعة، واتفقوا على تعيين أمين للفتوى يقوم بشؤونها حتى يتأهل المهدى ويباشرها بنفسه، وانكب المهدى بنهم على مصادر الفقه والمعرفة الإسلامية ليكون أهلا للمنصب، حتى أصبح جديرا بالمنصب، ومؤهلاً للتدريس في الأزهربين فحول العلماء.