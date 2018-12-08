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الفحص الطبي يحسم مصير "كوليبالي" من لقاء طلائع الجيش

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:44 ص
الفحص الطبي يحسم مصير كوليبالي من لقاء طلائع الجيش
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علي نبوي
 
يخضع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت؛ لحسم موقفه ومدى جاهزيته من عدمها للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة طلائع الجيش.

ويعاني كوليبالي من الإصابة في أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية أمس بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة، على أن يحدد الفحص الطبي اليوم الموقف النهائي للاعب.

يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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