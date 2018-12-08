الصين تحث أمريكا وكوريا الشمالية على التوصل لاتفاق

قال الرئيس الصينى شى جين بينج، لوزير الخارجية الكورى الشمالى، إنه يأمل فى أن تتوصل بلاده والولايات المتحدة إلى تسوية وتعالجان مخاوفهما المتبادلة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم.

وتعدّ الصين هي المؤيد الاقتصادي والدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية، على الرغم من عدم الارتياح من برامج الصواريخ وبرامجها النووية، وتقلصت العلاقات في العام الماضي مع تحسن علاقات بيونجيانج مع كوريا الجنوبية وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "شي جين بينج" يتوقع من كوريا الشمالية والولايات المتحدة إيجاد أرضية مشتركة والتعامل مع مخاوفهما المتبادلة والمعقولة مما يسمح بحدوث انفراج ايجابي في المحادثات النووية لشبه الجزيرة".