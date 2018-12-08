أماني الطويل: النخب الإفريقية تتوجه نحو دعم قارتها



وأشارت خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور جلسة رواد الأعمال بإفريقيا، يأتي في إطار دعم الشباب، مؤكدة أنه توجه إيجابي من الدولة المصرية حيث أن المستقبل في القارة الإفريقية للشباب.



وأضافت أن النخب الإفريقية ترنو نحو دعم القارة الإفريقية، واستغلال مواردهم، وخبراتهم لصالح دول القارة، موضحة أنه من مصلحة القارة أن يكون هناك تعاون بين التكتلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية.



قالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إنه لا يمكن النظر إلى مؤتمر إفريقيا 2018 منفردًا، حيث تعقد مصر عدد من المؤتمرات لدعم العلاقات البينية بين الدول الإفريقية.