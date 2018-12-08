كيف تكونت الأرض؟.. علماء يجيبون

اكتشف باحثون بجامعة كاليفورنيا في ديفيس الأمريكية، وجود 3 فرضيات رئيسية حول أصل كوكب الأرض، كما أشار موقع "Phys.org".





وتنص إحدى تلك الفرضيات على أن الأرض نمت بسرعة نسبية (من سنتين إلى 5 ملايين سنة)، حيث أخذت الماء والغازات الضرورية للحياة من السحب المحيطة بالشمس الصغيرة.





بينما تشير نظرية أخرى إلى أن جزيئات الغبار تحولت تحت تأثير إشعاع الشمس إلى أجسام سماوية، وبالتالي أصبحت مصدرا للمركبات الضرورية، ووفقا للنظرية الثالثة فإن الأرض تطورت ببطء بسبب النيازك الغنية بالماء والأوكسجين والنيتروجين.





ولتحديد النظرية الأقرب إلى الواقع قام العالم بتحليل نسبة نظائر النيون، التي أخذها وشاح الأرض أثناء تكوين الكوكب.





ويعتبر النيون غازا نبيلا، لا تؤثر عليه العمليات الكيميائية والبيولوجية، على عكس بخار الماء وثاني أكسيد الكربون أو النتروجين.





ومن ضمن تلك العمليات، درس الباحثون عينات من الحمم الوسائدية، التي تتشكل نتيجة ثوران البراكين تحت المياه أو الجليد.





وأخرجت بعثة خبراء من جامعة رود آيلاند عينات من قاع المحيط الأطلسي، لتصبح بعد ذلك متاحة لجميع العلماء.





وقام الباحثون بتدمير الصخور في غرفة محكمة الإغلاق وحللوا تركيب الغازات، وحصلوا بذلك على نسبة نظائر النيون للفرضيات الثلاث حول تكوين الأرض، ورجحت تلك النسبة الفرضية الأولى لتكون الأرض.



