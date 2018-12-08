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ألمانيا تستبعد فرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبى ضد روسيا بسبب أوكرانيا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
ألمانيا تستبعد فرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبى ضد روسيا بسبب أوكرانيا
وزير الخارجية الألماني هيكو ماس
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خاطر عبادة
 

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إنّ ألمانيا لا تتوقع في الوقت الراهن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بسبب صراعها مع أوكرانيا ما دامت الجهود مستمرة لوقف تصاعد الصراع.

 

وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نظيره في لشبونة الجمعة "في الوقت الحالي أعتقد أنه سيكون من الخطأ الحديث عن عقوبات جديدة لأن هناك جهودا تبذل للحد من التوتر."

 

وأضاف "من المانيا لن يكون هناك اقتراح لعقوبات جديدة، لا أرى إجماعًا في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة".

 

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