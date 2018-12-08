قوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في باريس

أطلقت قوات الأمن الفرنسية، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.